Белорусским оппозиционерам грозит 12 лет лишения свободы

Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Аналогичные обвинения были предъявлены и Максиму Знаку.

Членам координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой и Максиму Знаку просят назначить наказание в виде 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

Как известно, Марию Колесникову 7 сентября 2020 года похитили мужчины в масках, которые были агентами безопасности. На следующий день ее отвезли к границе с Украиной, заявив, что она будет выдворена. Однако оппозиционерка порвала паспорт и избежала депортации.

Позже стало известно, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Аналогичные обвинения были предъявлены и Максиму Знаку.

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