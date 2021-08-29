НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
21:00 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский видит Украину космическим государством

Президент обсудил с главой NASA проекты, к которым может присоединиться Украина со своими космическими разработками.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космическим государством. Во вторник, 31 августа, он пригласил главу NASA Билла Нельсона посетить Украину. Об этом Зеленский написал Twitter.

«Ждем Билла Нельсона с визитом в Украину», – добавил Зеленский.

По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими разработками.

Источник:
Тэги: NASA, зеленский, космическое государство
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.08.2021 15:00
Зеленский почтил память погибших за Украину
ТОР
28.08.2021 11:30
Белый дом подтвердил встречу с Зеленским
ТОР
27.08.2021 14:00
Летевший в Молдову самолет Зеленского сел в Одессе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com