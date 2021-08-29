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21:00 31 Августа 2021 0 Комментарии
Зеленский видит Украину космическим государством
Президент обсудил с главой NASA проекты, к которым может присоединиться Украина со своими космическими разработками.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космическим государством. Во вторник, 31 августа, он пригласил главу NASA Билла Нельсона посетить Украину. Об этом Зеленский написал Twitter.
«Ждем Билла Нельсона с визитом в Украину», – добавил Зеленский.
По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими разработками.
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Тэги: NASA, зеленский, космическое государство
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