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Главная » Украина » Политика
12:00 01 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД работает над визитом Байдена в Украину

Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него, считает Кулеба.

Президент США Джо Байден совершит визит в Украину до окончания своей каденции, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

«Безусловно, мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам», – сказал Кулеба.

Он оценил визит Зеленского в США как «очень успешный».

Кулеба заявил, что у Байдена нет ни одной персональной обиды на Зеленского, а также Украину, через заявления, которые звучали ранее, о якобы вмешательство Украины в президентских выборах в США.

«Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий», – сказал министр.

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Тэги: США, байден, зеленский, Кулеба
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