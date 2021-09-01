В Украине стартовала налоговая амнистия

Она позволяет гражданам легализовать серые доходы, без указания источника происхождения денег и активов.

Налоговая амнистия распространяется на валюту, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Деньги и активы, находящиеся в Украине, облагаются по ставке 5%.

За валюту, которая находится в иностранных банках, и другие зарубежные активы до 1 марта 2022 года нужно будет заплатить 7%, затем – 9%.

Ставку налога можно уменьшить до 2,5%, купив за деньги, с которых не уплачены налоги, облигации внутреннего государственного займа.

Государство также позволяет уплатить налоги в рассрочку тремя траншами, но тогда ставка налога увеличивается соответственно до 6%, 9,5% (11,5% после 1 марта) и 3%.

Налоговая амнистия продлится год.

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