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05:40 02 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Талибы назначили главу правительства Афганистана

Талибы назначили своего религиозного предводителя Хайбатуллу Ахундзаду лидером правительства Афганистана.

В правительстве помимо лидера будет еще и премьер-министр. Вскоре они огласят весь состав правительства.

Ахундзада известен тем, что подписывал в «Талибане» смертные казни и занимался вопросами шариатского суда, постепенно став духовным лидером.

По данным СМИ, в Афганистане планируется выстроить систему управления по иранскому типу с верховным лидером, объединяющим функции высшего политического и духовного авторитета. Похожую роль получил Ахундзада.

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Тэги: Афганистан, талибы
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