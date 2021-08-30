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05:40 02 Сентября 2021 0 Комментарии
Талибы назначили главу правительства Афганистана
Талибы назначили своего религиозного предводителя Хайбатуллу Ахундзаду лидером правительства Афганистана.
В правительстве помимо лидера будет еще и премьер-министр. Вскоре они огласят весь состав правительства.
Ахундзада известен тем, что подписывал в «Талибане» смертные казни и занимался вопросами шариатского суда, постепенно став духовным лидером.
По данным СМИ, в Афганистане планируется выстроить систему управления по иранскому типу с верховным лидером, объединяющим функции высшего политического и духовного авторитета. Похожую роль получил Ахундзада.
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Тэги: Афганистан, талибы
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