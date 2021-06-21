В Индии от COVID-19 умер уже пятый католический епископ

Католическая церковь в Индии оплакивает смерть еще одного епископа, умершего из-за COVID-19. Джейкоб Барнабас скончался 26 августа в больнице в Нью-Дели в возрасте 60 лет.

Причиной его смерти стали последствия болезни, перенесенной в апреле этого года, когда в Индии был разгар второй волны пандемии.

Со смертью монсеньора Барнабаса число индийских епископов, умерших из-за коронавируса, достигло пяти. Ранее от пандемии скончались епископы Поль Алоис Лакра, Джабуа Базил Бхурия, Джозеф Пастор Ниланкавил и архиепископ Энтони Анандараяр.

Вторая волна заражений, вызванная штаммом «Дельта», унесла жизнь многих индийских священников и монашествующих.

Тем временем (после пика в мае этого года) кривая заболеваемости коронавирусом в Индии уже несколько недель снижается, хотя в последние дни число заражений снова превысило 40 тысяч случаев в день.

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