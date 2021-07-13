В ООН заявляют об угрозе голода в Афганистане

К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев, сообщил координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров

«Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки», – приводятся слова координатора на сайте ООН.

По словам Алакбарова, главная проблема – нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов.

Кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь доставляется в страну грузовиками из Пакистана, в Мазар-и-Шариф прибыл первый самолет с медицинскими принадлежностями – всего 37,5 тонн.

Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.

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