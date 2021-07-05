Беременные обладают уникальным механизмом защиты от COVID-19

У них зафиксирован повышенный уровень клеток, которые борются с вредоносными микроорганизмами.

У беременных женщин есть уникальный механизм защиты от цитокинового шторма при заражении коронавирусом. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Международная группа исследователей изучила состав крови зараженных COVID-19 женщин, «в интересном положении» и выяснила, что их организм обладает системой защиты от инфекции.

Медики провели анализ данных анализа крови 14 будущих мам с SARS-CoV-2 и сравнили их с анализом 28 здоровых беременных женщин и 15 небеременных представительниц слабого пола того же возраста.

В плазме женщин было найдено 62 вида цитокинов. Это – активированные клетки иммунной системы. Также они имели другой уровень про- и противовоспалительных цитокинов и низкий уровень интерлейкина-6.

У них еще был зафиксирован повышенный уровень клеток, которые борются с вредоносными микроорганизмами.

Подведя итоги ученые заявили, что работа воспалительных молекул, которые реагируют на коронавирус, уравновешивается у них противовоспалительными. Это помогает организму защищаться от цитокинового шторма – смертельно опасного состояние.

Тэги: беременность, микроорганизмы, covid-19, SARS-CoV-2, цитокиновой шторм