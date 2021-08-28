США выбросили 15 млн доз COVID-вакцин

Число выброшенных доз вакцин составляет небольшую часть от более чем 438 млн доз, которые были распределены в США.

В США местные власти и аптечные сети с 1 марта текущего года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщила телекомпания NBC со ссылкой на правительственные данные.

В частности, аптечная компания Walgreens отчиталась о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS – о 2,3 млн, аптеки корпорации Walmart – о 1,6 млн, компании Rite Aid – о 1,1 млн.

Министерства здравоохранения штатов тоже выбрасывали вакцину, но в меньших объемах. Телекомпания отмечает, что число выброшенных доз вакцин составляет небольшую часть от более чем 438 млн доз, которые были распределены в США по состоянию на минувший вторник, и 111,7 млн дополнительных доз, которые были переданы другим странам по состоянию на 3 августа.

Как указывает NBC, предоставленные властями данные неполные и не содержат информации о некоторых штатах и учреждениях. Кроме того, в правительственных документах не уточняется, почему дозы вакцин не были использованы. Но это может происходить из-за повреждения ампул, нарушения условий хранения или ошибках при разбавлении вакцин.

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