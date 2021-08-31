В Японии обнаружен COVID-штамм Мю

Штамм Мю, впервые обнаруженный в Колумбии, был выявлен в другой части планеты. Его зарегистрировали при тестировании в японских аэропортах.

В Японии зафиксировали первые по меньшей мере два случая заражения новым штаммом коронавируса Мю. Инфицированными оказались две авиапассажирки, прилетевшие в страну в июне и июле, пишет NHK.

40-летняя женщина прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ в конце июня. А 50-летняя пассажирка в начале июля прилетела из Великобритании в аэропорт Ханэда.

COVID-штамм Мю обладает мутациями, которые, как предполагают ученые, могут снижать иммунитет после вакцинации.

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