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16:30 02 Сентября 2021 0 Комментарии
В Японии обнаружен COVID-штамм Мю
Штамм Мю, впервые обнаруженный в Колумбии, был выявлен в другой части планеты. Его зарегистрировали при тестировании в японских аэропортах.
В Японии зафиксировали первые по меньшей мере два случая заражения новым штаммом коронавируса Мю. Инфицированными оказались две авиапассажирки, прилетевшие в страну в июне и июле, пишет NHK.
40-летняя женщина прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ в конце июня. А 50-летняя пассажирка в начале июля прилетела из Великобритании в аэропорт Ханэда.
COVID-штамм Мю обладает мутациями, которые, как предполагают ученые, могут снижать иммунитет после вакцинации.
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Тэги: Япония, иммунитет, вакцинация, covid-19, COVID-штамм Мю
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