Резников считает «мертвыми» минские переговоры

Несмотря на нулевую эффективность переговоров в минском формате, их нужно сохранить, считает министр.

Так называемые минские переговоры по Донбассу – это «мертвая история», считает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом он сказал в интервью Liga.net .

«Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история», сказал Резников, отметив, что нужно сохранить «этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький».

«Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно – ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего – в «Изоляции». Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда», – сообщил министр.

Также он высказался о деоккупации Крыма, которая, по его мнению, произойдет достаточно быстро.