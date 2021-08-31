Резников считает «мертвыми» минские переговоры
Несмотря на нулевую эффективность переговоров в минском формате, их нужно сохранить, считает министр.
Так называемые минские переговоры по Донбассу – это «мертвая история», считает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом он сказал в интервью Liga.net.
«Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история», сказал Резников, отметив, что нужно сохранить «этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький».
«Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно – ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего – в «Изоляции». Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда», – сообщил министр.
Также он высказался о деоккупации Крыма, которая, по его мнению, произойдет достаточно быстро.
«К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка», – говорит Резников.
При этом он отверг возможность силового возвращения Крыма.
«Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ», – сказал министр.