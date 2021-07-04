Кремль не ждет встречи Зеленского с Путиным в этом году

Встреча президентов Украины и России вряд ли возможна в текущем году. Стороны пока далеки от согласования конкретной повестки дня.

Встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина до конца года вряд ли состоится. По линии администраций глав государств стороны далеки от согласования повестки переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишут Известия.

«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента – Офис президента Украины и администрация президента России, – пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», – сказал Песков.

Он выразил сомнение в том, что такая встреча возможна в 2021 году.

«Я не думаю», – сказал Песков.

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