СБУ разоблачили рекламное агентство работающее на «Л/ДНР» и Единую Россию в Киеве

Столичное агентство является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ, отметили в СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили действовавшее в Киеве рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций «Л/ДНР» и оккупационной власти Крыма. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 2 сентября.

«Фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.

«Среди «архивов» агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями «Харьковская республика», «Одесская республика», «Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко» и другие», – рассказали в спецслужбе.

За последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с агитацией за партию Единая Россия в Крыму, содержавшей лозунги «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава Республики Крым. Крым новых возможностей».

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

СБУ расследует уголовное производство по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины).

Тэги: Киев, СБУ, Единая Россия, ДНР, ЛНР, ОРДЛО