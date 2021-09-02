Решение России по ОБСЕ нарушает условия «Минска»

Решение России об отказе продлевать разрешение на работу наблюдателей ОБСЕ на границе нарушает пункт 4 Минского протокола.

Отказ России продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через госграницу Гуково и Донецк после 30 сентября является нарушением условий минских соглашений. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в четверг, 2 сентября.

Отмечается, что это решение нарушает пункт 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ госграницы между Украиной и Россией.

«Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта», – говорится в сообщении.

В ТКГ осудили решение России и рассматривают его «в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках консультаций в рамках ТКГ».

«Украина требует от российской стороны немедленно прекратить деструктивные действия в отношении Наблюдательного миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами», – заявили в ТКГ

Тэги: Минск, ОБСЕ, ткг