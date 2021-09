Легендарная группа ABBA впервые за 40 лет выпустит альбом

Бенни Андерссон рассказал, что изначально планировалось выпустить альбом с двумя песнями, но потом музыканты передумали и записали десять новых песен.

5 ноября будет выпущена пластинка под названием «Abba Voyage» с десятью композициями.

Также коллектив объявил об одноименном шоу, которое состоится в Лондоне. Специально для представления строится арена на три тысячи зрителей, а вместе с четырьмя «аббатарами» – голограммами членов квартета – выступят десять живых музыкантов.

Тем временем две песни из нового студийного альбома – I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down – уже доступны поклонникам коллектива.

Тэги: музыка