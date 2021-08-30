Главная » Мир » Общество
02:33 03 Сентября 2021 0 Комментарии
Легендарная группа ABBA впервые за 40 лет выпустит альбом
Бенни Андерссон рассказал, что изначально планировалось выпустить альбом с двумя песнями, но потом музыканты передумали и записали десять новых песен.
5 ноября будет выпущена пластинка под названием «Abba Voyage» с десятью композициями.
Также коллектив объявил об одноименном шоу, которое состоится в Лондоне. Специально для представления строится арена на три тысячи зрителей, а вместе с четырьмя «аббатарами» – голограммами членов квартета – выступят десять живых музыкантов.
Тем временем две песни из нового студийного альбома – I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down – уже доступны поклонникам коллектива.
Источник:
Тэги: музыка
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРТалибы убили известного исполнителя афганской музыки
30.08.2021 05:11
ТОРРоссийский рэпер оскорбил чувства верующих
23.05.2021 08:39
ТОРВ Роттердаме объявили победителя «Евровидения»
23.05.2021 04:12