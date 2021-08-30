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07:20 03 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На США обрушился мощный ураган – Байден обратился к нации

Более 40 человек погибли под ударами урагана «Ида», обрушившегося на северо-восточное побережье США и вызвавшего наводнения и торнадо.

Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.

В Луизиане сотни тысяч жителей по-прежнему остаются без электричества. Восстановление энергоснабжения займет здесь несколько недель.

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации в четверг сказал, что ураган «Ида», наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе..

Борьбу с ними Байден назвал делом жизни и смерти и призвал направить на решение этих задач инвестиции исторических размахов.

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Тэги: США, ураган
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