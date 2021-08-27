США и Польша заключили новое газовое соглашение

Польша и США увеличивают объемы контракта на поставки сжиженного газа, которые начнутся с 2023 года.

Польская PGNiG подписала дополнение к договорам с Venture Global LNG об увеличении поставок сжиженного газа из США, сообщает Польское радио .

Обновленный контракт предусматривает увеличение поставок СПГ с 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, что в эквиваленте дает 7,5 млрд.куб.м газа в год.

Поставки начнутся с 2023 года.

Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что благодаря этому договору Польша станет независимой от поставок газа из России.