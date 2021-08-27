США и Польша заключили новое газовое соглашение
Польша и США увеличивают объемы контракта на поставки сжиженного газа, которые начнутся с 2023 года.
Польская PGNiG подписала дополнение к договорам с Venture Global LNG об увеличении поставок сжиженного газа из США, сообщает Польское радио.
Обновленный контракт предусматривает увеличение поставок СПГ с 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, что в эквиваленте дает 7,5 млрд.куб.м газа в год.
Поставки начнутся с 2023 года.
Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что благодаря этому договору Польша станет независимой от поставок газа из России.
«Это выполнение стратегии PGNiG в достижении независимости от поставок газа с восточного направления. После 2022 года, когда истекает срок действия Ямальского контракта, мы уже не будем вынуждены покупать газ с востока», - сказал Маевский.
Он добавил, что газовая независимость Польши от РФ также стала возможна благодаря покупке газовых активов в Норвегии, новому газопроводу Baltic Pipe, СПГ терминалу в Свиноуйсьце.