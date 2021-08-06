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03:26 04 Сентября 2021 0 Комментарии
Международные резервы Нацбанка Украины впервые за девять лет превысили 30 млрд долларов
«Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ», – сказал зам главы НБУ Сергей Николайчук на финансовом форуме.
Несколько лет назад именно такой целевой уровень золотовалютных резервов для Украины назвал тогдашний постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман. К тому времени их размер составлял всего 18 млрд долларов.
По состоянию на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме – 29,133 млрд долларов, но затем сократился и на 1 августа (последние официальные данные) уменьшился до 28,958 млрд долларов.
К концу августа Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в виде специальных прав заимствования.
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Тэги: международные резервы, Национальный банк Украины
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