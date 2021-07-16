В КИУ назвали имена депутатов-прогульщиков

Часть народных депутатов безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований Верховной Рады, заявили в КИУ.

Комитет избирателей Украины проанализировал, как депутаты Верховной Рады голосовали на протяжении двух лет. По данным КИУ, опубликованным в пятницу, 3 сентября, 12 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

Сообщается, что депутат Вадим Столар в течение двух лет принял участие лишь в 2,5% голосований. Степан Ивахив принял участие в 4% голосований, Вадим Рабинович – 5%, Андрей Деркач, Игорь Абрамович – 7%, Игорь Палица, Александр Дубинский, Дмитрий Шенцев – 8%, Тарас Козак – 9%, Александр Герега, Юлия Левочкина, Александр Фельдман – 10%.

Среди фракций в Раде «Слуга народа» приняла участие в 84% голосований, а представители ЕС – в 80%. Депутаты «Голоса»приняли участие в 74% голосований, группа «Доверие» – в 71%, «Батькивщина» – в 63%.

Самые низкие результаты у депутатов «За будущее» – приняли участие в 53% голосований и ОПЗЖ – 46%.

«Отказ от голосований также стала формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия народных депутатов», – отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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