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18:30 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Выгоревший костел в Киеве: фоторепортаж

В результате пожара полностью сгорел уникальный орган костела Святого Николая. Распространение огня на все здание удалось предотвратить.

В Киеве накануне вечером произошел пожар в костеле Святого Николая. Пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро его ликвидировали, не дав огню распространиться на все здание.

Пресс-служба ГСЧС показала, как работали пожарные в костеле.

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Тэги: Киев, пожар, костел
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