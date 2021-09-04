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18:30 04 Сентября 2021 0 Комментарии
Выгоревший костел в Киеве: фоторепортаж
В результате пожара полностью сгорел уникальный орган костела Святого Николая. Распространение огня на все здание удалось предотвратить.
В Киеве накануне вечером произошел пожар в костеле Святого Николая. Пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро его ликвидировали, не дав огню распространиться на все здание.
Пресс-служба ГСЧС показала, как работали пожарные в костеле.
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Тэги: Киев, пожар, костел
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