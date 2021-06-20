В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ

Среди задержанных – председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.

В аннексированном Крыму в Симферополе возле здания российского ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар. О этом сообщила Крымская солидарность в субботу, 4 сентября.

«Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины», – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Кроме того, задержаны два гражданских журналиста – Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, работающие на Крымскую солидарность и Грани.ру.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что среди задержанных – председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.

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