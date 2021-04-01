Украина сыграла вничью с чемпионом мира – сборной Франции

После игры в Казахстане «жёлто-синие» провели отборочный матч чемпионата мира с командой Франции.

Команда, тогда еще под руководством Андрея Шевченко, сыграла с французами со счетом 1:1 на выезде, а Александр Петраков повторил данный результат уже в домашней игре.

На 44-й минуте сборная Украины вышла вперед: Шапаренко ударом с 20 метров попал точно в девятку. Французская команда восстановила равновесие уже в начале второго тайма, когда Марсьяль с близкого расстояния пробил после навеса с правого фланга и скидки Рабьо.

Какие-либо турнирные задачи данный результат не помог решить. Итоговая ничья не позволила Украине удержаться на втором месте в группе, где ее по разнице мячей опередила Финляндия, у которой также 5 очков и на две игры меньше. Франция набрала 9 баллов.

Украинцам остается три игры до конца отбора, и если в них не будет трех побед, то и говорить о ЧМ-2022 с участием украинской сборной не придется.

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