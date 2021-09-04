Украинский пловец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Максим Крипак на летних Паралимпийских играх в Токио завоевал пять золотых, одну серебряную и бронзовую медали.

Украинский спортсмен выиграл пять золотых медалей: на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, 100-метровке на спине, дистанции 400 метров вольным стилем и на 200-метровке комплексным плаванием.

Также он стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

На втором месте по количеству наград — белорус Игар Боки (пять золотых медалей). Третья и четвертая ступени у представителей Китая Лу Дун и Чжэн Тао (по четыре золота).

Также Крипак стал самым титулованным украинским спортсменом за всю историю паралимпийской сборной Украины. Сейчас у него всего 15 медалей, 10 из которых — золотые.

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