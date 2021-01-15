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08:36 05 Сентября 2021 0 Комментарии
Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал US Open
Даяна Ястремская в паре с австралийцем Максом Персселом вышла в третий раунд Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде.
Украинка с партнером сумели обыграть Габриэлу Дабровски (Канада) и Маркуса Даниэллом (Новая Зеландия).
Поединок продолжался 1 час 4 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.
В следующем раунде Ястремская и Перссел сыграют против Ярослава Шведова (Казахстан) и Фабриса Мартена (Франция).
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Тэги: теннис, US Open, Даяна Ястремская
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