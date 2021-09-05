Повстанцы заявили о разгроме талибов в Панджшере

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, «Талибан» мобилизовал против последней непокоренной провинции более 20 тысяч боевиков.

Бойцы Фронта сопротивления выбили боевиков террористического движения «Талибан» из провинции Панджшер. Об этом сообщил представитель повстанцев Фахим Дашти на своей странице в Twitter 5 сентября.

По его словам, очередное наступление террористов провалилось, когда тысячи нападавших были взяты в окружение. Они понесли большие потери убитыми, раненными и пленными. «Многие из взятых в плен – иностранцы, большинство из них – пакистанцы», – уточнил спикер.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 тысяч боевиков.

При этом 5 сентября афганское агентство Bakhtar News Agency цитировало заявление талибов о том, что практически вся провинция Панджшер перешла в их руки. Согласно этой информации, под контролем боевиков находятся пять из шести районов Панджшера.

Однако повстанцы говорят, что силы боевиков попали в засаду и отступили, не один из районов не перешел под их контроль.

4 сентября талибы сообщили, что захватили офис губернатора Панджшера в провинциальной столице Базрак. Они также заявляли, что контролируют практически всю провинцию. Поступали сообщения о том, что боевики празднуют полный захват Афганистана.

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