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02:52 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана

«В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за самых уязвимых среди них», – заявил Франциск.

Папа римский Франциск во время своего выступления призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана, где движение “Талибан” захватило власть после падения правительства в Кабуле. Об этом в воскресенье, 5 сентября, говорится на официальном сайте Ватикана.

«В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за самых уязвимых среди них», – заявил Франциск.

Понтифик также сказал, что надеется, что »молодые афганцы получат образование, которое важно для развития человечества».

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Тэги: Афганистан, беженцы, папа римский Франциск
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