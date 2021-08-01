Главная » Мир » Происшествия
08:25 06 Сентября 2021 0 Комментарии
58-летнюю россиянку держат в СИЗО Бреста по обвинению в клевете на Лукашенко
Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента – пять лет лишения свободы.
Гражданка России Ирина Викхольм с конца мая находится в СИЗО города Бреста.
Ее дело 1 сентября было направлено в суд. По версии обвинения, россиянка опубликовала в Twitter фотографию президента Беларуси и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства».
Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента страны – пять лет лишения свободы.
Источник:
Тэги: клевета, Александр Лукашенко, Республика Беларусь
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВнучка Лукашенко вышла замуж
01.08.2021 02:25
ТОРУправляющий делами Лукашенко ушел в отставку
13.06.2021 05:49
ТОРЛукашенко пригрозил закрыть посольства в нескольких странах
07.04.2021 00:50