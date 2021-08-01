58-летнюю россиянку держат в СИЗО Бреста по обвинению в клевете на Лукашенко

Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента – пять лет лишения свободы.

Гражданка России Ирина Викхольм с конца мая находится в СИЗО города Бреста.

Ее дело 1 сентября было направлено в суд. По версии обвинения, россиянка опубликовала в Twitter фотографию президента Беларуси и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства».

Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента страны – пять лет лишения свободы.

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