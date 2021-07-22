ПриватБанк продаст безнадежные кредиты на 700 млн гривен

ПриватБанк впервые предлагает права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на голландском аукционе.

Государственный ПриватБанк выставит на продажу портфель карточных кредитов на общую сумму более 700 млн гривен. Это свыше 90 тысяч «безнадежных» кредитов. Соответствующее решение утвердил Наблюдательный совет ПриватБанка, сообщает пресс-служба учреждения.

«Условия продажи будут максимально честными и прозрачными – права требования по таким портфелям будут предложены на голландском аукционе и включают только тело кредита и начисленные проценты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в аукционе смогут принять участие профессиональные компании, «отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка».

Права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям ПриватБанк предлагает впервые.

«Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания», – заявила заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

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