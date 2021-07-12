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01:29 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд

В рамках отборочного тура Чемпионата мира-2022 чемпион Европы сборная Италии играла в Базеле против команды Швейцарии.

Матч завершился нулевой ничьей. Причем на 53-й минуте итальянец Жоржиньо не реализовал пенальти.

Примечательно, что это был 36-й беспроигрышный поединок подопечных Роберто Манчини подряд и, тем самым, был установлен новый мировой рекорд.

Предыдущее достижение принадлежало сборным Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009), которые не знали поражений на протяжении 35 матчей подряд.

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Тэги: футбол, рекорд, сборная Италии
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