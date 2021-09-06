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03:06 07 Сентября 2021 0 Комментарии
Военный переворот в Гвинее сорвал отборочный матч ЧМ-2022
Отборочный матч Чемпионата мира-2022 в африканской зоне между сборными Гвинеи и Марокко отменен.
Марокканскую делегацию успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести ее из страны
Игра должна была сегодня в гвинейской столице Конакри.
Игра перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.
Ранее военные осуществили переворот в Гвинее, взяв под стражу президента страны. С утра в разных районах Конакри слышна стрельба.
При этом отмечается, что официальную марокканскую делегацию успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести ее из страны.
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Тэги: футбол, военный переворот, ЧМ-2022
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