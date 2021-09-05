НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
11:00 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США будут помогать Украине в войне на Донбассе

Байден заверил Зеленского в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии, рассказал глава отечественного МИД.

Президент США Джо Байден во время встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Вашингтоне заверил его в том, что Украина никогда не останется наедине с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 6 сентября.

При этом, подчеркнул Кулеба, Байден заверил Зеленского, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии.

«Ключевая гарантия (США – ред.) лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», – заявил дипломат.

Кроме того, добавил министр, в рамках этой поддержки стороны договорились фокусировать общие проекты на безопасности в Черном море.

«Эта поддержка уже проявляется в увеличении помощи в Украине, в применении дипломатических средств сдерживания России, в разработке общих проектов по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами и другими странами НАТО. Прежде всего, мы фокусируем такие проекты на безопасности в Черном море», – уточнил он.

Источник:
Тэги: НАТО, США, Донбасс, военная помощь, война с Россией
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.09.2021 15:30
Кремль опасается вступления Украины в НАТО
ТОР
15.06.2021 14:00
Байден назвал препятствие на пути Украины в НАТО
ТОР
18.11.2016 08:54
Глава разведки США рассказал, что дальше будет делать Россия на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com