США будут помогать Украине в войне на Донбассе

Байден заверил Зеленского в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии, рассказал глава отечественного МИД.

Президент США Джо Байден во время встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Вашингтоне заверил его в том, что Украина никогда не останется наедине с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 6 сентября.

При этом, подчеркнул Кулеба, Байден заверил Зеленского, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии.

«Ключевая гарантия (США – ред.) лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», – заявил дипломат.

Кроме того, добавил министр, в рамках этой поддержки стороны договорились фокусировать общие проекты на безопасности в Черном море.

«Эта поддержка уже проявляется в увеличении помощи в Украине, в применении дипломатических средств сдерживания России, в разработке общих проектов по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами и другими странами НАТО. Прежде всего, мы фокусируем такие проекты на безопасности в Черном море», – уточнил он.

Тэги: НАТО, США, Донбасс, военная помощь, война с Россией