Турция дала совет миру о признании «Талибана»

Анкара советует не спешить с признанием власти талибов и действовать совместно с международным сообществом.

Власти Турции советуют миру не спешить с признанием захватившего власть в Афганистане «Талибана», пишет Интерфакс во вторник, 7 сентября.

«Не нужно торопиться. Это наш совет всему миру. Мы должны действовать совместно с международным сообществом», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, новое правительство Афганистана должно быть инклюзивным, и министерские посты должны получить не только талибы, но и женщины и представители этнических меньшинств.

Также Чавушоглу сообщил, что Турция ведет переговоры с «Талибаном» по вопросам возобновления работы аэропорта в Кабуле, где все еще находятся турецкие дипломаты.

Он уточнил, что Турция продолжает контакты и с Катаром, и с США по вопросам условий, при которых открытие аэропорта будет возможно.

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