В Нафтогазе члены Набсовета подают в отставку

В отставку решили подать глава Набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.

В отставку решили подать три члена Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Это связано с голосованием за отстранение главы Нафтогаза Юрия Витренко. Остальные члены Набсовета увольнение не поддержали. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на итоги заседания номинационного комитета Наблюдательного совета во вторник, 7 сентября.

В отставку решили подать глава Набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.

До этого накануне в Киеве все шестеро действующих членов встречались с главой правительства Денисом Шмыгалем. Он призвал их не идти на конфликт и найти общий язык с Витренко.

В апреле главой Нафтогаза вместо уволенного Андрея Коболева стал Юрий Витренко. Причиной кадровых перестановок стали убытки компании в 2020 году в размере 19 млрд гривен.

Члены Наблюдательного совета были против такого решения. Тогда Кабинет министров их отстранил. Позже отстраненных членов наблюдательного совета восстановили на срок до шести месяцев.

Независимые участники этого органа возмутились такими действиями Кабмина и заявили об отставке, но правительству удалось уладить конфликт обещаниями конкурса на главу НАК.

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