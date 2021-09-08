Футболист «Ливерпуля» стал заложником военного переворота в Гвинее

Легионер «Ливерпуля» Наби Кейта не может вернуться из Гвинеи, где произошел государственный переворот.

Кейта был вызван в национальную команду для участия в матче отбора на ЧМ-2022 против Марокко. Однако игра, которую намечено было на 6 сентября, была отменена. Накануне вооруженная группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну.

«Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нем заботятся. Конечно, ситуация нестабильна и мы будем продолжать диалог с властью, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в Ливерпуль», – говорится в пресс-релизе клуба.

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