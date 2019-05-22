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Главная » Украина » Политика
16:00 08 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада просит не признавать российские выборы в Крыму

Парламент призывает не признавать российкие выборы, которые планируют провести на временно оккупированных территориях Украины.

Верховная Рада на заседании в среду, 8 сентября, приняла обращение к международным организациям с призывом не признавать выборы в Госдуму России, в случае проведения голосования на оккупированной части территории Украины. Обращение поддержали 318 депутатов.

Так, украинский парламент призвал Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства применить все необходимые меры, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию РФ от проведения выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Украины – в Крыму, и исключить участие в выборах граждан Украины, которые проживают на оккупированной части Донбасса.

Также Рада призвала международное сообщество ввести санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации РФ, которые привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Госдуму ФР и «тем самым нарушают суверенитет Украины».

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Тэги: Верховная Рада, выборы, крым, Госдума, парламент
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