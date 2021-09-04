МОЗ хочет ослабить карантин для вакцинированных

Глава Минздрава назвал условие работы учреждений, компаний, школ в «желтой» и «красной» зонах – необходима вакцинация коллектива.

Минздрав предлагает предусмотреть ослабление карантинных ограничений для тех компаний и учреждений, в которых коллектив вакцинирован против коронавируса. Такое послабление планируют предусмотреть при попадании региона в «желтую» или «красную» зону эпидемической опасности. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.

«Следуя практике европейских стран, а также США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного против COVID-19 населения к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинных нормах, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием», – сказал Ляшко.

По его словам, предполагается, что большинство ограничений, предусмотренных для попадания в «желтую» или «красную» зоны, не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений.

Для «желтого» уровня достаточно одной дозы вакцины, а для «красного» – полный курс вакцинации.

«Работа учебных заведений в «желтом» уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой», – добавил министр.

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