Папа Франциск прислал заключенным 15 тысяч порций мороженого

Этим летом, одним из самых жарких в Италии, папа римский Франциск отправил 15 тысяч мороженого заключенным двух римских тюрем.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана, мороженое от имени понтифика передал польский кардинал Конрад Краевский.

Краевский еще в 2013 году по просьбе Франциска создал медицинские и купальные помещения для бездомных недалеко от Ватикана.

Лето этого года стало одним из самых жарких за всю историю Италии

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