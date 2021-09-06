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01:36 09 Сентября 2021 0 Комментарии
Папа Франциск прислал заключенным 15 тысяч порций мороженого
Этим летом, одним из самых жарких в Италии, папа римский Франциск отправил 15 тысяч мороженого заключенным двух римских тюрем.
Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана, мороженое от имени понтифика передал польский кардинал Конрад Краевский.
Краевский еще в 2013 году по просьбе Франциска создал медицинские и купальные помещения для бездомных недалеко от Ватикана.
Лето этого года стало одним из самых жарких за всю историю Италии
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Тэги: заключенные, мороженое, папа римский Франциск
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