НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
01:36 09 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск прислал заключенным 15 тысяч порций мороженого

Этим летом, одним из самых жарких в Италии, папа римский Франциск отправил 15 тысяч мороженого заключенным двух римских тюрем.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана, мороженое от имени понтифика передал польский кардинал Конрад Краевский.

Краевский еще в 2013 году по просьбе Франциска создал медицинские и купальные помещения для бездомных недалеко от Ватикана.

Лето этого года стало одним из самых жарких за всю историю Италии

Источник:
Тэги: заключенные, мороженое, папа римский Франциск
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.09.2021 02:52
Папа Франциск призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана
ТОР
03.09.2021 08:26
Папа Франциск по ошибке процитировал Путина
ТОР
30.08.2021 11:42
Папа Франциск наградил дипломом украинку с синдромом Дауна
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com