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11:00 09 Сентября 2021 0 Комментарии
США введут новые ограничения для борьбы с COVID-19
Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.
Президент США Джо Байден объявит о введении новых правил для противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.
По словам Джен Псаки, Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.
Изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.
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Тэги: США, вакцинация, covid-19, ковидные ограничения
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