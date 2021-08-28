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11:00 09 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США введут новые ограничения для борьбы с COVID-19

Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.

Президент США Джо Байден объявит о введении новых правил для противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.

По словам Джен Псаки, Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.

Изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.

Источник:
Тэги: США, вакцинация, covid-19, ковидные ограничения
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