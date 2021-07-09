Главная » Украина » Политика
15:00 09 Сентября 2021 0 Комментарии
Шмыгаль прибыл с визитом в Польшу
Глава Кабмина проведет переговоры с премьер-министрами Польши и Словении, а также примет участие в работе ХХХ Экономического форума в Карпаче.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 9 сентября, прибыл с рабочим визитом в Польшу. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.
«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Польшу. В течение дня интенсивная программа – переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Словении и участие в работе ХХХ Экономического форума в Карпаче», – говорится в cообщении.
Дещица также опубликовал фото Шмыгаля в аэропорту на фоне правительственного самолета.
Источник:
Тэги: Польша, Кабмин, Шмыгаль
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРШмыгаль назвал меры по борьбе с теневой экономикой
09.07.2021 11:00
ТОРШмыгаль о запуске Фондового рынка
13.06.2021 08:00
ТОРВ Кабмине рассказали, почему в Украине не началась вакцинация
18.02.2021 15:45