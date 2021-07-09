Глава Кабмина проведет переговоры с премьер-министрами Польши и Словении, а также примет участие в работе ХХХ Экономического форума в Карпаче.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 9 сентября, прибыл с рабочим визитом в Польшу. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Польшу. В течение дня интенсивная программа – переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Словении и участие в работе ХХХ Экономического форума в Карпаче», – говорится в cообщении.

Дещица также опубликовал фото Шмыгаля в аэропорту на фоне правительственного самолета.

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