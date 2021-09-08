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Главная » Украина » Политика
16:00 09 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховная Рада приняла закон об индексации пенсий

Законопроект предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта военнослужащим, госслужащим и другим категориям пенсионеров.

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства. Законопроект №4668 поддержали 317 парламентариев.

В документе предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта для военнослужащих, государственных служащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.

Также предлагается назначать досрочно пенсионные выплаты по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий, а также назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.

Ожидается, что данный документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Тэги: Верховная Рада, законопроект, индексация пенсий
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