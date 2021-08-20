ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран

Украина осталась в списке из 13 стран, для которых государства-члены ЕС будут постепенно снимать ограничения на поездки.

Власти Евросоюза исключили шесть стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. Об этом сообщается на сайте Евросовета в четверг, 9 сентября.

Так, из списка исключены Армени, Азербайджан, Албания, Бруней, Япония и Сербия. Кроме того, в перечень был добавлен Уругвай.

При этом Украина осталась в списке из 13 стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.

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