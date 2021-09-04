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03:26 10 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цены на газ в Европе достигли исторического максимума

Цена газа на голландском хабе TTF в четверг, 9 сентября, превысила 57 евро за МВт-ч, что соответствует более 700 долларам за тысячу кубометров.

Очередной исторический рекорд связан с низкими запасами газа в европейских хранилищах накануне холодного сезона, а также упорным нежеланием «Газпрома» увеличивать прокачку газа через территорию Украины.

По данным «Оператора ГТС Украины», объемы транспортировки через территорию Украины в сентябре составят только 109 млн куб. м в сутки. Это минимальный объем, предусмотренный действующим транзитным соглашением с «Газпромом» до 2025 года.

Следствием политики «Газпрома» стало рекордное подорожание газа на европейских газовых хабах. За год цена на газ в Европе выросла почти втрое.

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Тэги: цена на газ
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