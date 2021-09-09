Генсек ООН призвал мир к диалогу с «Талибаном»

Антониу Гутерриш заявил что возможно лично посетит Афганистан, если для этого будут благоприятные условия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что международное сообщество должно продолжить диалог с талибами в Афганистане для избежания экономического коллапса и миллионов смертей в стране. Об этом генсек ООН заявил в своем интервью AFP в четверг, 9 сентября.

«Мы должны поддерживать диалог с талибами, в котором мы прямо подтверждаем наши принципы – диалог с чувством солидарности с афганским народом. Наш долг – проявить солидарность с людьми, которые сильно страдают, миллионы из которых рискуют умереть от голода», – подчеркнул Гутерриш.

При этом генсек ООН заявил, что сейчас «нет никаких гарантий» относительно исхода таких переговоров, но вести их надо, чтобы «не дать Афганистану стать центром терроризма и не допустить ущемления прав женщин в этой стране».

Гутерриш не исключает, что возможно лично посетит Афганистан, если для этого будут благоприятные условия. Он добавил, что ООН хотела бы видеть инклюзивное правительство в Кабуле, где будет представлено все афганское общество.

Глава ООН призвал не допустить в Афганистане экономического коллапса, который может привести к «страшным и масштабным последствиям в гуманитарной сфере».

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