СБУ задержала российского «криминального авторитета», которого разыскивал Интерпол

Служба безопасности Украины задержала российского «криминального авторитета», известного под прозвищем «Рома Попенок».

Как сообщает пресс-центр СБУ, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию Украины. Он занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе «смотрящего» за Ульяновской областью РФ.

Он скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Для въезда использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.

Преступника задержали в Кременце Тернопольской области.

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