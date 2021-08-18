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03:35 11 Сентября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

СБУ задержала российского «криминального авторитета», которого разыскивал Интерпол

Служба безопасности Украины задержала российского «криминального авторитета», известного под прозвищем «Рома Попенок».

Как сообщает пресс-центр СБУ, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию Украины. Он занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе «смотрящего» за Ульяновской областью РФ.

Он скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Для въезда использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.

Преступника задержали в Кременце Тернопольской области.

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Тэги: Интерпол, криминальный авторитет
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