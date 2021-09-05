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04:42 11 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Финалистки US Open-2021 установили несколько рекордов

Накануне прошли полуфинальные матчи US Open в женском одиночном разряде.

Первой застолбила себе место в финале 19-летняя Лейла Фернандес, которая сенсационно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко – 7:6, 4:6, 6:4.

Компанию 19-летней канадке составит еще более младшая Эмма Радукану (WTA 150), которая в своем полуфинале уверенно в двух партиях обыграла восемнадцатую ракетку мира Марию Саккаре – 6:1, 6:4.

Таким образом, 18-летняя британка стала первым в истории квалифаером в женском и мужском разрядах, который дошел до финала Открытого чемпионата США.

Кроме того, это будет первый финал турнира «Большого шлема» между двумя несеянными игроками в Открытой эре, как у мужчин, так и у женщин.

Поединок между Радукану и Фернандес станет первым в XXI веке финалом мейджора между тинейджерами. Младший финал состоялся 22 года назад, когда на Открытом чемпионате США 17-летняя Серена Уильямс победила 18-летнюю Мартину Хингис – 6:3, 7:6 (7-4).

Отметим, что и Радукану, и Фернандес являются самыми молодыми финалистками турнира «Большого шлема» со времен Марии Шараповой, которая победила в 17 лет на Wimbledon-2004.

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Тэги: теннис
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