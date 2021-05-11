Россия обвинила США во вмешательстве в выборы в Госдуму

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России для встречи с замминистра Сергеем Рябковым.

Входе которой дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в заявлении МИДа.

Также стороны рассмотрели некоторые вопросы «двустороннего характера». Дополнительные подробности в сообщении ведомства не приводятся.