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13:30 11 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Вашингтоне СП-2 назвали «плохой сделкой»

Таким образом американская администрация отреагировала на информацию о завершении строительства российского газопровода.

Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают проект Северный поток-2 плохим и будут ему противодействовать. С таким заявлением выступила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер на брифинге в пятницу, 10 сентября.

«Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», – сказала Портер.

Она подчеркнула, что в Вашингтоне газопровод считают проектом, который «подрывает энергетическую безопасность значительной части евроатлантического сообщества».

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Тэги: США, СП-2
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