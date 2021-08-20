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15:00 11 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Xiaomi заблокировал свои смартфоны в Крыму

Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в регионах, которые попали под санкции крупных мировых держав.

Производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах мира, которые попали под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также аннексированного Россией Крыма, сообщает XDA-developers.

Отмечается, что экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых выше регионах. Очевидно, что Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.

Пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения о том, что на экранах их смартфонов появляется предупреждение «политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории».

Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а лишь их часть.

«После нескольких дней использования пользователи в этих регионах не имеют доступа к своим телефонам, и они видят такое сообщение на экране блокировки», – пишет издание.

Также сообщается, что ограничения не коснулись тех устройств, которые были активированы в других регионах, а затем ввезены в Крым.

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Тэги: санкции, крым, Xiaomi, блокировка телефонов, законодательсто сша
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