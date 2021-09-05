СНБО займется «банкопадом» в Украине

Данилов считает, что Игорь Коломойский имел сообщников в Нацбанке, благодаря которым ситуация с ПриватБанком стала возможной.

Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит ситуацию в банковском секторе в Украине и появление новых олигархов. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме YES в Киеве.

«Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента – это как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких «банкопадов» в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными», – сказал Данилов.

Он также заявил, что злоупотребление Игоря Коломойского с Приватбанком не были бы возможными без сообщников в Национальном банке.

«Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Так вот я могу сказать: если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, он никоим образом не мог бы ничего делать. Это организация, которая должна была контролировать все эти вещи. Но они сегодня все работают на своих должностях, они уважаемые, они должны идти одной группой к тому процессу, который мы предъявляем Игорь Валерьевичу Коломойскому», – сказал он.

При этом Данилов затруднился сказать, продолжается ли такая ситуация сейчас.

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