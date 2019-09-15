Зеленский наградил орденами коллег по сериалу «Слуга народа»

Президент Владимир Зеленский к Дню украинского кино подписал указ №465/2021 о награждении государственными наградами известных и работников кино.

Первым в списке награжденных оказался известный украинский актер Станислав Боклан, снимавшийся, в частности, в сериалах «Когда мы дома», «Крепостная», «Папик» и вместе с самим Зеленским выполнял одну из главных ролей в «Слуге народа». Он получил орден «За заслуги» III степени.

Таким же орденом награжден также популярный телеведущий, актер Юрий Горбунов, режиссер Михаил Ильенко (брат Юрия Ильенко), председатель Национального союза кинематографистов Украины Александр Янчук и другие.

Четыре актрисы получили орден княгини Ольги III степени. среди них - Ольга Сумская и Екатерина Кистень, у которой также была большая роль в «Слуге народа».

Знаменитая актриса Нина Антонова ( «Варькина земля») получила звание народной артистки Украины. Четырем актрисам присвоено звание «Заслуженный артист Украины». Девять человек получили звание «Заслуженный деятель искусств Украины», пять – «Заслуженный работник культуры Украины».

Зеленский также подписал указ №464 / 2021 о содействии развитию кинематографии в Украине.

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